DHL Freight hat Anfang Februar einen der Wasserstoff-Lkw von Paul Nutzfahrzeuge in Betrieb genommen. Bereits zuvor hatte der Bereich Post & Paket Deutschland einen solchen PH2P Truck in seine Flotte integriert. Nun werden beide Fahrzeuge rund um Köln getestet. DHL hat jetzt beide Wasserstoff-Lkw von Paul Nutzfahrzeuge in Betrieb. Wie berichtet hatte sich DHL zwei der 25 Fahrzeuge gesichert, die Shell über seine Plattform Hydrogen Pay-Per-Use anbietet. ...

