Der Druck steigt: Deutsche Politiker haben Volkswagen aufgefordert, sich an seinem Standort Xinjiang in China zurückzuziehen. Die Region wird wegen Menschenrechtsbedenken kritisch betrachtet. Kürzlich hat dort bereits der Chemiekonzern BASF seine Beteiligungen an zwei Joint Ventures verkauft.Vertreter von SPD, Grünen und FDP appellieren nun an Volkswagen, sich ebenfalls aus der Region zurückzuziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...