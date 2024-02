Adhoc-Meldung der Eyemaxx Real Estate AG:

Insolvenzforderung der Eyemaxx Real Estate AG im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH anerkannt

Die vom Insolvenzverwalter der EYEMAXX Real Estate AG im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH angemeldete Insolvenzforderung in Höhe von EUR 36.920.317,19 wurde auf Basis einer Stellungnahme des zur Prüfung dieser Forderung bestellten Kurators in voller Höhe anerkannt. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann und in welchem Umfang der Insolvenzmasse der EYEMAXX Real Estate AG auf Grundlage dieser Forderungsanmeldung Quotenzahlungen aus dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx International Holding & Consulting ...

