Teilen: Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (Finanzstabilität) Hawkesby sagte am Montag vor dem Finanz- und Ausgabenausschuss aus. Wichtige Zitate Das neuseeländische Finanzsystem bleibt stark. Die Preise auf den Immobilienmärkten haben sich in den letzten sechs Monaten stabilisiert. Das System kann die hohen Zinssätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...