Teilen: Der US-Dollar (USD) handelt im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag in engen Handelsspannen gegenüber den Hauptwährungen. Die Volkswirte der Scotiabank analysieren die Aussichten für den Greenback. Flacher USD orientiert sich am CPI Der DXY konsolidiert weiterhin seinen Aufwärtstrend von Anfang Februar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...