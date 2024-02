Lausanne - MeduSoil, ein Unternehmen im Bereich nachhaltiger Materialien, erreicht mit dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde einen Meilenstein und sichert sich 5,2 Millionen CHF. Mit dieser Investition tritt MeduSoil in eine neue Expansionsphase ein und stärkt seine Produktions- und Vertriebskapazitäten. MeduSoil konzentriert sich auf die Stärkung seiner Präsenz in der Schweiz und in Europa und ist bereit, internationale Nachhaltigkeitsinitiativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...