Das Volkswagen-Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang steht bereits seit Jahren in der Kritik. Gegner vermuten dort Menschenrechtsverletzungen. Im Dezember wurde in einer Untersuchung zwar bestätigt, dass es bei VW keine Hinweise darauf gibt. Doch die Kritik reißt nicht ab, die Politik fordert den Rückzug der Wolfsburger. Doch wie hart würde dieser den Konzern treffen?Der Reihe nach: Der chinesischen Staatsführung wird vorgeworfen, in Xinjiang Angehörige der Uiguren - einer muslimischen Minderheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...