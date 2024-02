Teilen: Der US-Dollar-Index (DXY) hat sich in der vergangenen Woche leicht erholt, nachdem er seinen Höchststand im Jahr 2024 erreicht hatte. Die ING-Ökonomen analysieren die Aussichten für den Greenback. Schwache Einzelhandelsumsätze könnten Dollar schwächen In dieser Woche könnte die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex am Dienstag der ...

