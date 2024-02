Zürich - Nach dem starken Wachstum im letzten Jahr sind die Passagierzahlen am Flughafen Zürich auch zu Beginn des neuen Jahres 2024 in die Höhe geklettert. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie aber noch immer nicht ganz erreicht. Im Monat Januar reisten 1,96 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz. Das waren 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie der Flughafen am Montagabend mitteilte. Gut zwei Drittel davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...