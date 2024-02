Das Instrument C3W KYG2163M1033 CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2024

The instrument C3W KYG2163M1033 CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2024 and ex capital adjustment on 14.02.2024



Das Instrument M3T SG1M51904654 CAPITALAND INT.COMM.TRUST EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2024

The instrument M3T SG1M51904654 CAPITALAND INT.COMM.TRUST EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2024 and ex capital adjustment on 14.02.2024



Das Instrument 6RQ HK0000643319 CCIAM FUTURE ENERGY LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2024

The instrument 6RQ HK0000643319 CCIAM FUTURE ENERGY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2024 and ex capital adjustment on 14.02.2024



Das Instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2024

The instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2024 and ex capital adjustment on 14.02.2024



Das Instrument Z6M0 FR001400I939 TECH. CREAT. STUD. EO-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2024

The instrument Z6M0 FR001400I939 TECH. CREAT. STUD. EO-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2024 and ex capital adjustment on 14.02.2024

