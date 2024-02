Zürich - Rochade bei zwei Industrieunternehmen: Der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit und der Werkzeugmaschinen-Hersteller Mikron tauschen ihre Finanzchefs aus. Philippe Wirth wechselt per 1. April von Gurit zu Mikron, Javier Perez Freije wiederum wechselt per 1. Mai von Mikron zu Gurit. Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstag in separaten Communiqués mit. Perez Freije arbeitete über sechs Jahre bei Mikron. Wirth wiederum war vor seiner Zeit ...

