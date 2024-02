PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

Einladung zur Bilanzmedienkonferenz am Dienstag, 27. Februar 2024



13.02.2024 / 09:00 CET/CEST





Die Bilanzmedienkonferenz findet um 11.00 Uhr statt. Dabei wird die Geschäftsleitung die Jahreszahlen 2023 erläutern und Fragen beantworten. Die Konferenz wird in Deutsch stattfinden, ohne Webcast. Während des Anlasses haben Sie die Möglichkeit, Fragen an die Geschäftsleitung zu richten. Anmeldung zur Bilanzmedienkonferenz Dienstag, 27. Februar 2024 PSP Swiss Property, Seestrasse 353, 8038 Zürich (siehe Karte) Agenda Ab 10.30 Uhr Kaffee & Gipfeli 11.00 Uhr Präsentation FY 2023 & Q&A 12.00 Uhr Lunch

Bitte melden Sie sich bis am 19. Februar 2024 für die Bilanzmedienkoferenz an.

Vielen Dank. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Vasco Cecchini, CCO & Head Investor Relations vasco.cecchini@psp.info , +41 44 625 57 23 Telefonkonferenz am Dienstag, 27. Februar 2024 Zusätzlich findet um 09.00 Uhr eine Telefonkonferenz in Englisch statt (Q&A only). Mehr Informationen Freundliche Grüsse, PSP Swiss Property PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen



PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.7 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.2 Mrd. aus. Die 103 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Basel, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).



