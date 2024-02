Erneuerbare Energien erfordern neue Ansätze für die Energiebeschaffung und das Energiemanagement. Die Energie-Plattform von Eco2grow unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, sich an die veränderten Bedingungen des Strommarktes anzupassen. In Zukunft stellen wir zusammen mit dem Frühphasen-Investor Vireo Ventures interessante Gründungen als Start-ups des Monats vor.pv magazine und Vireo Ventures starten die Reihe Start-up des Monats. Wir stellen ab jetzt monatlich in einem standardisierten Format ein junges Unternehmen vor, das an Innovationen für die Solarbranche arbeitet und das wir für ...

