Die Volksbank Vorarlberg überzeugt in einem

Langzeit-Performance-Projekt der Berliner Fuchs|Richter Prüfinstanz und setzte sich gegen 72 Mitbewerber durch.

Wien (APA-ots) - Fuchs|Richter ist eine der renommiertesten und wichtigsten Prüfinstanzen der Finanzbranche. Im Performance-Projekt V, das am 1. Jänner 2017 startete, traten Banken und

Vermögensverwalter gegen eine ETF-Benchmark an. Die Herausforderung: Ein fiktiver Kunde, der 45 Jahre alt ist, legt eine Million Euro für seinen Ruhestand an. Die teilnehmenden Vermögensverwalter sollten das Kapital mit ein bis drei eigenen Fonds vermehren. Nach sieben Jahren Projektlaufzeit schafften es nur vier der 73 Teilnehmer, die ETF-Benchmark zu schlagen. Die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg vermehrte mit ihrem nachhaltig orientieren Achtsamen Investmentansatz das Vermögen auf 1,316 Millionen Euro, nach Abzug aller Kosten. Damit liegt die Volksbank Vorarlberg auf dem ersten Platz.



"Das Projekt war ambitioniert und herausfordernd. Umso mehr freue ich mich über das Ergebnis, das den Erfolg unserer Anlagestrategien widerspiegelt", freut sich Clemens Lengauer, Bereichsleiter Vermögensverwaltung, Volksbank Vorarlberg.



Zwtl.: Mit hauseigenen Fonds outperformt



Das sehr gute Ergebnis erreichten die Vermögensverwalter der Volksbank Vorarlberg mit zwei hauseigenen Fonds: dem Mischfonds "Balanced Selection Fund", der global verschiedene Anlageklassen abdeckt und dem nachhaltigen Aktienfonds "Premium Selection Sustainable Equity Fund", der einen Fokus auf zukunftsträchtige Branchen wie Gesundheit oder IT legt. Bei ihren

Investmententscheidungen berücksichtigten die Vermögensverwalter neben finanziellen Faktoren auch ökologische und soziale. Der Achtsame Investmentansatz ist ein vierstufiger Prozess, mit dem die Portfoliomanager unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien nachhaltige Anlagelösungen zusammenstellen.



Zwtl.: Achtsamer Investmentansatz auch für Wiener Anleger

Mit dem Achtsamen Investmentansatz hat die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg einen Anlageprozess entwickelt, der den Fokus auf eine nachhaltige Vermögensverwaltung legt. Davon können auch Kundinnen und Kunden der VOLKSBANK WIEN AG profitieren. "Wir gratulieren unseren Vorarlberger Kollegen herzlich zu ihrem Erfolg beim Performance-Projekt V von Fuchs|Richter. Im Sinne des genossenschaftlichen Prinzips nutzen wir die Expertise und Synergien innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Es ist großartig, dass wir Erfolgsmodelle regionaler Volksbanken, wie den Achtsamen Investmentansatz, auch Kundinnen und Kunden in Wien anbieten können", sagt Florian Dangl, Bereichsleiter Private Banking & Treasury bei der VOLKSBANK WIEN AG.



Die VOLKSBANK WIEN AG bietet drei klassische

Vermögensverwaltungsstrategien (Income, Balanced und Growth) sowie zwei Aktienmandate auf Einzeltitelbasis an. Diese Anlagelösungen sind bereits ab einem Betrag von 100.000 Euro verfügbar. Darüber hinaus haben die Kundinnen und Kunden mit einem Individualmandat die Möglichkeit, das investierte Vermögen - nach eingehender Beratung betreffend der individuellen Risikobereitschaft, da neben Chancen natürlich auch Risken bestehen - nach den eigenen festgelegten Rahmenbedingungen und Wünschen verwalten zu lassen.



Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.041 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente) in 233 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.239 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Angebot, keine Beratung und keine Risikoaufklärung. Nähere Informationen zur Volksbank und zu den Nachhaltigkeits-Berichten finden Sie unter www.volksbank.at bzw. unter www.volksbank.at/nachhaltigkeit .



