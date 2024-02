Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester. Der Unterton sei freundlich, heisst es am Markt. Die Aktivitäten halten sich vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr jedoch eher in Grenzen. Die Anleger verhalten sich vorsichtig, weshalb die Gewinne im Verlauf auch wieder etwas abschmelzen könnten. Die Marktteilnehmer erhoffen sich von den Preisdaten Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...