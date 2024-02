Die Aktie von Arm Holdings befindet sich im Rallymodus und schloss am Montag mit einem beeindruckenden Anstieg von 29 Prozent. Der KI-Hype an der US-Technologiebörse ist ungebrochen. Zeitweise kletterte der Aktienkurs am Montag auf 164 Dollar, was einem Zuwachs von mehr als 42 Prozent entspricht. Das Volumen war viermal so hoch war wie der Durchschnitt der letzten drei Monate. Innerhalb von nur drei ...

