Der Müllentsorger konnte am Montagabend mit einem guten Quartalsergebnis sowie einem starken Ausblick überzeugen. Auch in 2024 möchte Waste Management seine Aktionär großzügig für ihre Treue belohnen.Gewinnerwartung deutlich übertroffen Dividendenliebling und Entsorgungsunternehmen Waste Management hat am Montagabend seine Quartalszahlen präsentiert - und ist hierfür in der US-Nachbörse mit einem Kursaufschlag von über drei Prozent belohnt worden. Der Müllentsorger konnte seinen Erlös gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,7 Prozent auf 5,22 Milliarden US-Dollar steigern und damit die Analystenprognose um 20 Millionen US-Dollar übertreffen. Eine ganz starke Vorstellung lieferte das Unternehmen …