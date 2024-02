EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Kooperation

Aurubis und Codelco treiben Innovationen für Nachhaltigkeit in der Kupferindustrie voran: Neue Zusammenarbeit für mehr Metalle aus verantwortungsvoller Produktion Umfangreiches Kooperationsabkommen mit Fokus auf Umweltschutz, Gesundheit und Innovationen abgeschlossen, mehr als 15 Teilprojekte vereinbart

Mitarbeiter-Austauschprogramm fördert Verständnis für eine nachhaltige Lieferkette

"Die nachhaltigen Metalle für die dekarbonisierte und digitale Welt von morgen entstehen besser in der Zusammenarbeit aller Lieferketten-Akteure." Hamburg, 13. Februar 2024 - Starke Partnerschaft für nachhaltig hergestellte Rohstoffe und mehr globale Kupferversorgung: Multimetall-Hersteller und Kupferrecycler Aurubis sowie der chilenische Bergbaukonzern Codelco, der weltweit größte Kupferproduzent, haben gestern in Santiago de Chile ein umfassendes Kooperationsabkommen unterzeichnet. Ihr gemeinsames Ziel: im Einklang mit den Bedürfnissen von Umwelt und Mensch entlang der Lieferkette die Produktion von Kupfer, dem Metall der Energiewende, sowie weiteren Elementen weiter zu verbessern. Bereits Anfang 2023 hatten Codelco und Aurubis anlässlich der Erneuerung der deutsch-chilenischen Rohstoffpartnerschaft in Chile bekanntgegeben, dass sie eine Zusammenarbeit für eine nachhaltigere Kupferwertschöpfungskette beabsichtigen und hierfür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Kooperation umfasst im Kern sechs Arbeitsbereiche. Erstens, technische Projekte für eine umweltschonendere Produktion in Chile. Zweitens, ein Mitarbeiter-Austauschprogramm, unter anderem zur Förderung des Verständnisses für eine nachhaltige Lieferkette. Die Partner planen, drittens, die kommerziellen Aktivitäten auszubauen, um mehr Metalle für die europäische Energiewende zu sichern. Die weiteren Arbeitspakete beziehen sich auf den Austausch über die ESG-Entwicklung, insbesondere mit Fokus auf das Nachhaltigkeits-Gütesiegel ‚The Copper Mark', Innovationen und neue Prozesse zur Dekarbonisierung, den Ausbau von Kreislaufwirtschaft sowie Recycling in Chile. Aurubis sieht langfristige Beziehungen mit Geschäftspartnern aus der Minenindustrie wie Codelco, die unsere Werte teilen, als wichtige Strategie an, um den global stark steigenden Bedarfen nach verantwortungsvoll produzierten Metallen nachzukommen. Auch wenn das wachsende Multimetall-Recycling eine immer stärkere Rolle einnimmt: Primärrohstoffe werden auch in Zukunft benötigt, um den zusätzlichen Metallbedarf für die grüne Transformation zu decken. Beide Unternehmen stärken mit dieser Strategie die europäische und globale Wirtschaft und macht sie gegenüber Lieferketten-Disruptionen noch unabhängiger und widerstandskräftiger. "Gemeinsam mit unseren Rohstoffpartnern weltweit setzen wir neue Standards für eine nachhaltige Kupferproduktion", erklärte Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis. "Die Zusammenarbeit mit Codelco zeigt, dass unser Ansatz funktioniert: Im Dialog und durch Kooperation mit unseren Partnern entlang der Lieferkette helfen wir, deren Nachhaltigkeitsanstrengungen zu stärken. Mit ihrer Unterschrift dokumentieren beide Partner den Willen, dies zu intensivieren und Potentiale zu heben, um Lieferketten ökologischer und sozialverträglicher zu gestalten. Diese Partnerschaft ist in der Kupferbranche ein Novum und gleichzeitig eine Einladung an alle Lieferketten-Akteure, sich anzuschließen. Die Herausforderungen für die globale Kupferindustrie sind groß, der Wandel gelingt uns nur gemeinsam." Den ökologischen Fußabdruck der Kupferindustrie so weit wie möglich zu reduzieren, das kommt allen Seiten zugute", sagte Rubén Alvarado, Vorstandsvorsitzender von Codelco. "Wir wollen sicherstellen, dass wir als Hersteller die Mineralien, die essenziell sind für die globale Transformation hin zu grünen Energien, auf immer nachhaltigere Weise gewinnen. Die umweltschonende Produktion ist für uns ein zentrales Ziel, und auf dem Weg dahin ist die Kooperation mit Aurubis ein wichtiger Treiber. Dies geht Hand in Hand mit unserem Unternehmenszweck, ein Eckpfeiler der nachhaltigen Entwicklung Chiles und der Welt zu sein." Das neue Kooperationsabkommen wird seine Wirkung kurz, mittel- und langfristig entfalten. Die erzielten Erfolge und deren langfristige Verankerung werden regelmäßig von beiden Unternehmen im Zuge eines strukturierten Prozesses unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen an solche Kooperationen beurteilt. Diese Bewertung ist die Basis für das weitere Vorgehen in der Kooperation. Kurzfristig sind im Bereich des Gesundheits- und Umweltschutzes mehr als 15 Projekte geplant. Dazu gehört, Emissionen aus zentralen Produktionsschritten der Kupferherstellung noch stärker zu reduzieren. Dies umfasst, diffuse Emissionen sowie Scope 1-Emissionen von Codelco und damit die Scope 3-Emissionen von Aurubis weiter zu senken. Die Kooperationsvereinbarung sieht dabei eine unterschiedliche Aufgabenteilung der Partner vor: Während Aurubis die Kooperation mit seiner umfangreichen Expertise zu den erforderlichen Luft- und Wasserschutztechnologien wie etwa hochmoderne Feinstaubfilter sowie Analyse- und Messtechnik unterstützt, wird Codelco die Umsetzung der Projekte verantworten. Eine zentrale Rolle in der Kooperation spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Unternehmen. Ein maßgeschneidertes Fachkräfte-Austauschprogramm wird ab April 2024 dazu beitragen, sich mit den Themen im Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Gesundheit vertiefend zu beschäftigen und das gegenseitige Verständnis für eine nachhaltige Lieferkette zu steigern. Mit dem Potenzial von höheren Geschäftsvolumina bei gleichzeitig verbreitertem Handelsportfolio wirkt sich die neue Kooperation auch positiv auf die kommerziellen Geschäftsbeziehungen der beiden Unternehmen aus. Das wiederum bedeutet: Es werden mehr Metalle für Europa gesichert, die es für Energiewende, grüne Mobilität und Digitalisierung braucht. Im neuen Kooperationsabkommen vereinbaren die beiden Unternehmen zudem den Austausch von Erfahrungen im Rahmen der ‚The Copper Mark', dem Siegel für Nachhaltigkeit und Integrität in der Kupferindustrie. Seit der vor einem Jahr mit Aurubis unterzeichneten Absichtserklärung für mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette hat Codelco erfolgreich den Zertifizierungsprozess der ‚The Copper Mark' für seine Minen und Hüttenwerke durchlaufen. Auch Aurubis wird 2024 für alle großen Hüttenwerke die Zertifizierung der ‚The Copper Mark' sowie bereits die erste Re-Auditierung erfolgreich abschließen. Die Kriterien der Copper Mark umfassen 32 international anerkannte, führende Nachhaltigkeitsstandards. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com Codelco Codelco ist der größte Kupferproduzent der Welt. Seine Haupttätigkeit besteht in der Exploration, Erschließung und Nutzung von Bergbauressourcen, deren Verarbeitung zu raffiniertem Kupfer und Nebenprodukten sowie deren Vermarktung an Kunden in aller Welt. Aktuell beginnt das Unternehmen zudem in der Erschließung und dem Abbau von Lithium aktiv zu sein. Seit der Verstaatlichung im Jahr 1971 bis 2022 hat das Unternehmen dem chilenischen Staat Gewinne vor Steuern in Höhe von 168 Milliarden US-Dollar (in der Währung von 2021) eingebracht. Das Unternehmen hat Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in China und Singapur. Es ist in sieben Bergbaubereichen in Chile tätig: Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Salvador, Andina und El Teniente, sowie die Ventanas-Raffinerie. Weitere Informationen: www.codelco.com/english



