Die Aktie des britischen Biotech-Unternehmens Exscientia erwacht zum Leben. In einer Woche konnte das Papier satte 35 Prozent an Wert gewinnen. Kein Wunder, fliegt der Wert immer noch unter dem Radar vieler Anleger und hat noch keine Mega-Rally wie Super Micro Computer und Co auf das Parkett gezaubert. Dabei treibt Exscientia spannende KI-Projekte voran.Viele bekannte Gesellschaften aus dem Pharmabereich setzen bereits auf die KI-Expertise des britischen Unternehmens. "Exscientia hat Verträge mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...