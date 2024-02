Ein EU-Industrieprojekt will Offshore-PV-Systeme entwickeln, die zwischen Windturbinen auf See Solarstrom im Gigawatt-Maßstab ernten. An dem Projekt sind insgesamt 16 europäische Partner beteiligt, darunter das Unternehmen Oceans of Energy und das Fraunhofer Center für Silizium-Photovoltaik CSP in Halle. Ziel ist es, die Technologie auf Einheiten von 150 MW zu skalieren, sodass Offshore-Solar-Projekte im Gigawatt-Maßstab möglich werden. "Wir beginnen mit der Entwicklung eines standardisierten Offshore-Solar-Bausteins, ...

