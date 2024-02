Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte pv magazine nun offiziell, dass es keine weiteren Mittel für das Programm geben wird, mit dem private Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit Heimspeichern und Wallboxen gefördert wurden. Grund dafür ist die Haushaltskonsolidierung und die neue Schwerpunktsetzung für die zur Verfügung stehenden Mittel.Das KfW-Förderprogramm 442 "Solarstrom für Elektroautos" wird definitiv nicht fortgesetzt, obwohl in der ersten Runde im vergangenen September nur 300 der versprochenen 500 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. "Für das Programm stehen in Zukunft keine weiteren ...

