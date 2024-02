Für das Unternehmen Winterhalter in Meckenbeuren baut Sopago ein Solar-Parkplatz-System mit einer Gesamtleistung von 500 kW. Das Familienunternehmen Winterhalter stellt Spülmaschinen für Gastronomie und Großküchen her. Das Münchner Unternehmen baut auf dem Parkplatz von Winterhalter nun eine Solar-Anlage mit einer Spitzenleistung von 500 kW. Die Anlage überdacht 188 Stellplätze. Baustart war laut Sopago am gestrigen Montag. Die die PV-Carports sollen sowohl CO2-Emissionen als auch Kosten "erheblich" ...

