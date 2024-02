© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation



Eine beispiellose Rallye hat Nvidia in die Riege der weltgrößten Konzerne aufsteigen lassen. Am Montag ließ der Chipkonzern kurzfristig Amazon hinter sich. Zum Drittplatzierten Alphabet ist es nur noch ein Katzensprung.Vor vier Jahren gehörte Nvidia noch nicht einmal zu den 20 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Heute ist das Unternehmen auf dem besten Weg, die Nummer vier zu werden und den Einzelhandels-Riesen Amazon hinter sich zu lassen. Tatsächlich übertraf die Bewertung von Nvidia am Montag im Laufe des Tages die von Amazon zeitweise, obwohl der Chiphersteller den Handelstag nicht an der Spitze beenden konnte. Bei US-Börsenschluss kam der Spezialist für KI-Chips laut Dow …