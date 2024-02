Heute im gabb: Um 11:54 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 3391 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +1.71% auf 14.87 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.54% auf 52.6 Euro und FACC mit +1.23% auf 6.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16934 ( -0.41%, Ultimo 2023: 16751, 1.09% ytd). - News zu Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Zumtobel, Research zu Post und Porr- Nachlese: Über FACC, Rheinmetall, Siemens Energy und Josefs ABC- Unser Robot sagt: FACC, Palfinger, Porr und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt in der GGC- Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder- Österreich-Depots: Zwei Titel im dad.at-Depot mit mehr als 10 Prozent Plus- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...