Der deutsche Aktienmarkt hat sich vor dem Wochenende erholt. Nach einem schwächeren Tagesstart bei gut 18.200 Punkten holte der DAX letztlich 200 Punkte auf. Rückenwind kam am Freitag-Nachmittag aus den USA, wo sich die meisten Tech-Aktien wieder erholten. In Deutschland standen einige Quartalszahlen im Fokus - mit Licht und Schatten. Der DAX ging am Freitag 0,65 Prozent höher mit 18.417,55 Punkten aus dem Handel. Das bedeutet ein Wochenplus von 1,4 Prozent. Das Tageshoch lag mit 18.428 Zählern ...

