Thyssenkrupp Nucera: Thyssen-Tochter erwischt einen guten Start

Die Quartalssaison neigt sich langsam dem Ende zu. Zum Schluss erhielten wir früh am Dienstag, dem 13.02.2024, vor Handelsbeginn der deutschen Börsen die Quartalszahlen von Thyssenkrupp Nucera.



Unterm Strich steht ein gutes Ergebnis für den Anlagenbauer in dessen Bilanz. Die Nachfrage für grünen Wasserstoff (gH2) wuchs in den vergangenen Jahren. Besonders auf dem Markt der Projektausschreibungen in diesem Bereich konnte die Firma punkten, so sicherte sich das Unternehmen mehrere lukrative Aufträge. Passend dazu konnte der Anlagenbauer auch seinen Umsatz vergrößern auf nun 208 Millionen Euro, das entspricht einer 35% Steigerung zum Vorjahr. Jedoch sind mit dem größeren Auftragseingang auch höhere Fertigungskosten verbunden und das lässt die Margen schrumpfen. Das EBIT liegt in Summe bei minus 0,9 Millionen Euro.



Konkret konnte das Unternehmen seinen Auftragseingang von 161 Millionen Euro auf 176 Millionen Euro ausbauen und mithilfe von hohen Zinserträgen einen Nettogewinn von 2,8 Millionen Euro ausweisen.









Quelle: HSBC