PV-Module von Sharp haben einen verschärften Hageltest bestanden. Sie sind in Österreich und der Schweiz nun im offiziellen Hagelregister gelistet. Die PV-Module der Serie NU-JC von Sharp Energy Solutions Europe haben die Tests für die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4 bestanden). Das berichtet das PV-Unternehmen in einer Pressemitteilung. Schäden durch Hagelschlag sind seit jeher ein Risiko, dem Solarmodule ausgesetzt sind. Allerdings seien Hagelstürme in den letzten Jahrzehnten nicht nur häufiger, ...

