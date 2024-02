Am 1. Januar 2024 ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten. Auf alle Kommunen kommt damit - früher oder später - eine neue Aufgabe zu. Das haben sie jetzt zu beachten: Eines ist klar: Die Herausforderung, vor der Kommunen stehen, ist extrem. Laut Gebäudeenergiegesetz, das in seiner novellierten Form ebenfalls seit dem 1. Januar 2024 gilt, sind Ende 2044 die letzten Öl- und Gaskessel abzuschalten. Die meisten Gemeinden müssen daher ihre Wärmeversorgung innerhalb von weniger als zwei ...

