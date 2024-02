Das niederländische Unternehmen Oceans of Energy startet mit 15 Industrie- und Forschungspartnern ein Projekt zur Hochskalierung von Offshore-Photovoltaik. Dabei soll die Platzierung innerhalb großer Windparks die Kosten reduzieren und den vorhandenen Platz besser nutzen. Perspektivisch gilt der Gigawatt-Maßstab als Ziel.Die Entwicklungs- und Erprobungsprojekte zur Nutzung von Photovoltaik auf der Nordsee gehen in eine weitere Phase. Der niederländische Offshore-Photovoltaik-Spezialist Oceans of Energy will in dem von der EU geförderten Projekt BAMBOO (Build scalable modular bamboo-inspired offshore ...

Den vollständigen Artikel lesen ...