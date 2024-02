STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt will seine Dividende stabil halten. Der Vorstand schlage eine Ausschüttung auf dem Vorjahresniveau von einem Euro je Aktie vor, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von 60 Cent und einer Sonderdividende von 40 Cent. Dem Vorschlag muss noch der Aufsichtsrat zustimmen. Entscheiden wird die am 17. Mai stattfindende Hauptversammlung.

Durch die sehr solide Bilanz und Cashflow-Stärke verfügt die Gruppe auch nach der Zahlung der Dividende über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen sowie das laufende Aktienrückkauf-Programm, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Freude von Investoren war nur von sehr kurzer Dauer. Nach einem Sprung auf 13,80 Euro notierte das Takkt-Papier rasch wieder auf dem Niveau von vor der Mitteilung. Zuletzt lagen die Anteilscheine zum Vortag unverändert bei 13,62 Euro./he/ngu

