12.02.2024 -

Ein schwächelnder US-Arbeitsmarkt, gedämpftes Wachstum in Europa, anhaltende China-Sorgen sowie geopolitische Spannungen bleiben Themen, die die Finanzmärkte bewegen. In ihrem Video-Kommentar analysiert Monica Defend, Head of Amundi Institute, die Marktentwicklungen und zeigt auf, wo sie Risiken, aber auch Wachstumsaussichten und Chancen für Anlegerinnen und Anleger sieht.