Während die meisten Technologie-Aktien an der Nasdaq am Dienstag nach den enttäuschenden US-Verbraucherpreisen deutich nachgeben, hangelt sich Super Micro Computer wieder nach oben. Der AKTIONÄR-Depot-Wert ist ziemlich überkauft, doch die Börse will mehr. Neue Allzeithöhen sind möglich. Derweil vergrößtert sich der Preis-Abstand zu Nvidia. Die Super-Aktie des bisherigen Börsenjahres ist auch am Dienstag nicht zu bremsen. Während der Nasdaq-Index zeitweilig fast zwei Prozent nachgibt, steigt Super ...

