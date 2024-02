Auf der Verbund-Hauptversammlung 2024 soll auch heuer eine Sonderdividende beschlossen werden. Zusätzlich zur ordentlichen Dividende in Höhe von 3,40 Euro pro Aktie (Vorjahr: 2,44 Euro pro Aktie) soll eine Sonderdividende in Höhe von 0,75 Euro pro Aktie (Vorjahr: 1,16 Euro pro Aktie) vorgeschlagen werden. Durch die Sonderdividende sollen die Aktionär:innen an der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 auch durch eine erhöhte Ausschüttung teilhaben, wie es heißt.

