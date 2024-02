Airbnb ohne neuen Schwung. Die Erwartungen an das 4. Quartal schlug man, aber im Hinblick auf das laufende Quartal ist der Wall Street das Momentum zu gering. Jeff Bezos hat seine Verkäufe ausgeweitet. Nach einem Aktienpaket im Wert von 2 Mrd. US-Dollar wurde bekannt, dass der Amazon-Gründer ein weiteres Aktienpaket in gleicher Höhe Ende vergangener Woche verkauft hat. Schock bei Varta. Die Produktion musste unterbrochen werden, nachdem es zu einem Hackerangriff kam.Asien folgt am Mittwochmorgen den negativen Vorgaben der Wall Street. Die Börsenplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...