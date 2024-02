Altdorf - Der Hotel-Betreiber und Immobilienentwickler Orascom DH zieht eine positive erste Bilanz für 2023. So waren die Hotels in Ägypten und in der Golfregion besser ausgelastet als im Vorjahr. Trotz der starken Abwertung des ägyptischen Pfunds zeigte sich auch das Immobiliengeschäft weitgehend stabil. Vor allem die Hotels in El Gouna hätten vom Aufschwung im ägyptischen Tourismussegment profitiert, teilte die Gesellschaft der Familie Sawiris ...

