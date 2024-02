Nordic Bond - die LR Health & Beauty SE, Muttergesellschaft der LR Global Holding GmbH, plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Damit soll die bestehende Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (ISIN: NO0010894850) mit einem Volumen von ebenfalls 125 Mio. Euro vorzeitig abgelöst werden. Eine vorzeitige Rückzahlung (Call-Option) würde gemäß den Anleihebedingungen bei 101,45% liegen. Die neue Anleihe der LR Gruppe soll ebenfalls als Nordic Bond strukturiert werden, d.h. schwedischem Recht unterliegen und unter Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder. Die Anleihe soll dabei via Privatplatzierung an institutionelle Investoren primär in Deutschland und dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...