Nach Jahren der Flaute wird in Deutschland jetzt wieder so viel Windenergie-Leistung genehmigt wie lange nicht mehr. Für den weiteren Aufschwung sollen auch Initiativen für mehr Bürgerenergie sorgen. So regelt jetzt in Nordrhein-Westfalen ein Bürgerenergiegesetz, dass sich künftig alle neuen Windräder mit finanzieller Beteiligung von Bürger:innen und/oder Kommunen drehen. 6.300 Megawatt: das bedeutet einen Rekord. So viel neue Windenergieleistung ist in Deutschland in den ersten elf Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...