Die Aktie von FendX legte am Dienstag abermals zu. Das kanadische NanoTech-Startup nähert sich nach einem dritten erfolgreichen Testlauf für die erregerabweisende Folie REPELWRAP offenbar allmählich der kommerziellen Produktion an. Die Aktie von FendX Technologies hat seit Jahresbeginn um mehr als 25 % zugelegt - und gehörte auch am Dienstag mit einem Plus von mehr als 7 % zu den Gewinnern.

Den vollständigen Artikel lesen ...