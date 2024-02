NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S auf "Hold" belassen. Mit der sich nähernden Mitte der Berichtssaison habe sich die Senkung der Erwartungen im Agrarchemiesektor fortgesetzt, aber mit der Hoffnung auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr 2024, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die größten Herausforderungen warteten angesichts der schwachen Rohstoffpreisaussichten weiterhin auf Düngemittelhersteller wie K+S./edh/gl



