Hören: https://open.spotify.com/episode/1KX8S0vTOSlaRWv0k9CptH Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Mittwoch, der 14. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX im Frühgeschäft nach Rückfall am Vortag unverändert- enge Handelsspanne- Fresenius, MTU, Rheinmetall und BASF im Frühgeschäft stark- Sartorius, Conti und Porsche schwächer- News: Siemens, Zalando- ATX leicht im Plus- zum Valentinstag Free Live Kurse und Orderbuch auf wienerborse.at- Verbund kündigt fette Dividende an- Telekom Austria mit starken ...

