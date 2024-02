Die Inflation ist deutlich gesunken, allerdings liegt sie noch immer über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbanken. Insgesamt dürften die Inflationsrisiken auch in Zukunft höher bleiben als im vorigen Jahrzehnt. Gerade KMU sollten ihre Inflationsresilienz verbessern.von Carsten PeterDie Börse und insbesondere die Technologie-Werte feiern bereits künftige Zinssenkungen durch die Notenbanken, doch bei den jüngsten Zinsentscheidungen bremsten die Währungshüter die Euphorie: Noch sei es zu früh für Zinssenkungen, da das Inflationsziel von zwei Prozent noch nicht erreicht sei. In der Eurozone liegt die Teuerungsrate im Januar bei 2,8 Prozent. Im Dezember war sie nach mehreren Rückgängen in Folge wieder etwas gestiegen, in Deutschland etwa von 3,2 auf 3,7 Prozent. Die Inflationszahlen zeigen auch, dass es trotz gemeinsamer Währung zwischen den Euro-Ländern deutliche Unterschiede in der Preisentwicklung gibt. Inflation bleibt damit ein Dauerthema, dass die Wirtschaft unter Druck setzt. Zudem kann sie auch jederzeit wieder rasant steigen, wenn neue Krisen die sonst stabilen Rahmenbedingungen ins Wanken bringen.Vor allem den Mittelstand treffen hohe Inflationsraten hart, weil sie im Gegensatz zu Großunternehmen und börsennotierten Konzernen eher selten über hohe ...

