Mit einem beeindruckenden Wachstum haben die Pharmakonzerne Novo Nordisk und Eli Lilly in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Aber wer hat in Zukunft mit seinen Blockbuster-Medikamenten die besseren Karten an den Börsen? Es ist wahrlich ein Treffen der Giganten, wenn man Novo Nordisk, das derzeit wertvollste Unternehmen Europas, mit Eli Lilly, dem wertvollsten Pharmakonzern der Welt, vergleicht. Beide konnten mit ihren Medikamenten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...