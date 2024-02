Paris / London - Die europäischen Börsen haben die Verluste an der Wall Street recht gut weggesteckt. Dabei stützten auch die US-Futures, die mit leichtem Plus nicht auf weitere Abgaben in Übersee hindeuteten. Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,29 Prozent auf 4702,66 Punkte. An den Länderbörsen ging es ebenfalls nach oben. Der französische Cac 40 zog um 0,4 Prozent auf 7656,14 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,79 Prozent auf 7571,43 ...

