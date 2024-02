Bei BioNTech ist es nachrichtentechnisch zuletzt ruhig geworden. Der Fokus des Unternehmens liegt derzeit auf der Weiterentwicklung seiner Pipeline, insbesondere im Onkologie-Bereich. In den Schlagzeilen ist BioNTech aber immer wieder auch wegen möglicher Corona-Impfschäden. Erst heute wurde wieder ein Fall vor Gericht verhandelt.Hier hat das Landgericht Frankfurt am Main die Klage einer Frau abgewiesen, die Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro forderte. Nach der Impfung gegen das Corona-Virus ...

