Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0716 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Franken hat sich nach seinen Vortagesverlusten ebenfalls etwas stabilisiert. So steht der Dollar aktuell bei 0,8859 Franken. Damit bewegt sich das Währungspaar auf einem Niveau, das es zuletzt Mitte November gesehen hat. Das Euro/Franken-Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...