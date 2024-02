EQS-Ad-hoc: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG: Teilweise Verschiebung des prognostizierten Ergebnisses für 2023



14.02.2024 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen teilt die Eigenheim Union Gruppe mit, dass das geplante Konzernergebnis auf Ebene des EBIT in Höhe von 3 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2023 nicht vollständig erreicht wird. Ursächlich für die Verschiebung sind die Bilanzierungsvorschriften für Bauträgerprojekte. Sowohl der Umsatz als auch die Kosten dürfen erst mit Bezugsfertigkeit ausgewiesen werden, obwohl Kaufpreisraten und Baukosten baubegleitend gezahlt werden. Die Baukosten für die Projekte sind stabil und Umsätze sind bereits ratierlich geflossen, da sämtliche Einheiten zu Baubeginn an finanzierte Endkunden verkauft waren. Die teilweise Verschiebung betrifft das Projekt in Friedersdorf. Vor diesem Hintergrund erhöht der Vorstand die Prognose des EBIT für das laufende Geschäftsjahr 2024 von 4-5 Mio. EUR auf 5-6 Mio. EUR. Für 2023 erwartet der Vorstand weiterhin ein positives Gesamtergebnis. Das Projekt in Klein-Eichholz und die Einzelbauvorhaben tragen im Wesentlichen zum Erfolg bei. Die Veröffentlichung der ungeprüften Zahlen soll im April 2024 erfolgen.



Über Eigenheim Union Gruppe

Die Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin-Brandenburg spezialisiert. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrene Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.



Ende der Insiderinformation



14.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com