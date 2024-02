Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) will sich aus Belarus zurückziehen. Man sei in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf ihres Anteils von 87,74 Prozent an der Priorbank JSC samt deren Tochtergesellschaften mit Soven 1 Holding Limited, einem Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, teilt die Bank mit. Laut RBI ist das Signing der Transaktion - neben anderen Bedingungen - an den Nachweis der Finanzierung durch den Investor einschließlich der Bereitstellung der gesamten Besicherung des Kaufpreises gebunden. Der erwartete Effekt auf die harte Kernkapitalquote des RBI-Konzerns wäre minimal. Die Transaktion würde auf Konzernebene zu einem Verlust in Höhe von rund 225 Mio. Euro führen, der sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...