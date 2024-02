Der optional auch an einer gesicherten Steckdose anschließbare Photovoltaik-Speicher liefert "Wechselstrom direkt aus der Batterie". Mit der neuen Version bietet der in Ulm ansässige Hersteller 7,7 Kilowattstunden Kapazität zum Nettopreis von 5900 Euro.Der "Sax Homespeicher" von Sax Power aus Erbach bei Ulm ist ab Mai in einer größeren Version erhältlich. Die 2021 erstmals vorgestellte und zunächst an Referenzkunden gelieferte "Wechselrichterbatterie" war Ende letzten Jahres nach einer Testphase, die nach Angaben des Unternehmens über 1000 Systeme bei rund 300 Kunden umfasste, in den Vertrieb ...

