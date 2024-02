Der Solarsystem-Anbieter IBC Solar will seine Produkte in Schweden nicht mehr über den Frenchisenehmer IBC Solar AB abwickeln, sondern Kunden direkt beliefern. IBC Solar und sein bisheriger autorisierter Großhändler und Franchisenehmer IBC Solar AB abgewickelt trennen sich laut der Pressemitteilung im gegenseitigen Einvernehmen. Ab dem 20. März 2024 soll die jetzige IBC Solar AB in Schweden unter einem neuen Firmennamen agieren. Welcher das sein wird, will die Muttergesellschaft Solarkompaniet in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...