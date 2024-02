Die Zentrale der Helvetia Versicherungen in Deutschland soll künftig günstigen Solarstrom vom eigenen Dach beziehen. Weitere Immobilien des Konzerns sollen folgen. Anfang Februar 2024 gingen in Frankfurt am Main die ersten drei Photovoltaik-Anlagen der Helvetia Deutschland in Betrieb. Ihre Spitzenleistung beträgt 125 kW, verteilt auf drei Anlagen (70 kW, 41 kW und 14 kW). Rund 90 Prozent des auf der Frankfurter Firmenzentrale erzeugen Solarstroms wird laut Helvetia direkt in dem Gebäude verbraucht. ...

